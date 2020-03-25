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“عمليات الردع” تباشر تنفيذ حظر التجول في أجدابيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنفيذا لتعليمات القائد العام للجيش الوطني بفرض حظر تجول في المناطق الشرقية حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار وباء كورونا، باشرت مجموعة عمليات الدرع والكتيبة 166 بأجدابيا، تنفيذ عملية الحظر في مختلف أرجاء المدينة مع استجابة كبيرة من المواطنين.

وبالرغم من بعض العراقيل التي حدثت أثناء فترة حظر التجوال، إلا أن هذه الدوريات استطاعت وضع الحلول المناسبة للمواطنين.

وعلى مدى الـ24 ساعة يعمل هؤلاء الرجال من أجل تثبيت الأمن في المدينة والمحافظة على حياة المواطنين بكل ما لديهم من إمكانات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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