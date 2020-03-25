لاشتباه إصابتهم بكورونا.. المسماري يؤكد احتجاز ما يقرب من 20 مرتزق سوري بقاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن لديهم مصادر موثوقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية، تؤكد احتجاز عدد 16 إلى 20 عنصر من المرتزقة السورين للاشتباه بأنهم مُصابين بوباء كورونا، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى معسكر الرحبة في تاجوراء.

المسماري أضاف، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن القيادة العامة وهي تتابع في هؤلاء، تؤكد أن صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى لها، ولن تنتظر إذناً من أحد لحماية شعبها من الارهاب والأوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، أعلن حظر التجول في الأراضى الليبية من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحا، لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

كما طالبت الداخلية، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع دخول أي الأشخاص عبر منافذ بالبلاد تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

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