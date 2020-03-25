 الإعلام الحربي : أسرى وغنائم في صفوف مليشيات الوفاق عقب محاولة الهجوم على قاعدة الوطية

طرابلس 26 مارس 2020 (وال) – أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن وحدات القوات المُسلحة تمكنت تكبيد مليشيات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد عقب محاولة الهجوم على قاعدة الوطية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من أسر 7 أشخاص من المرتزقة وغنم عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر .

وأشارت الشعبة إلى أن المحاولات البائسة لانتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل قوات الوفاق بهجومٍ غادرٍ على قاعدة الوطية العسكرية أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تنكنت من التصدي للهجوم من خلال استهداف قوات العدو ما كلّفهم خسائراً كبيرة في العتاد والأرواح . (وال – طرابلس)

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