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اللجنة العليا لمكافحة كورونا تقرر حظر التنقل بين المدن والمناطق

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اللجنة العليا لمكافحة كورونا تقرر حظر التنقل بين المدن والمناطق

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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