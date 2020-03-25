آمر المنطقة العسكرية الزاوية : قاعدة الوطيه الجوية ومحيطها تحت سيطرة القوات المسلحة

‏طرابلس 26 مارس 2020 (وال) – أكد آمر المنطقة العسكرية الزاوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، أن قاعدة الوطيه الجوية ومحيطها تحت سيطرة القوات المسلحة .

أكد آمر غرفة عمليات الزاوية اللواء عبد الله نور الدين الهمالي سيطرة تصدينا لهجوم المليشات و سحقناهم في البر و عن طريق الضربات الجوية لطائراتنا .

وقال الهمالي إن مجموعات تتبع للإرهابي المدعو أسامة الجويلي مدعومة بقوات من عناصر المرتزقة التشادية قامت صباح اليوم الأربعاء، بشن هجوم مباغت على قاعدة الوطيه الجوية” .

وتابع الهمالي “على الفور تحركت واحدت الجيش وصدت الهجوم المباغت ودحرت هذه المجموعات المعتدية إلى مسافة 20 كيلو متر باتجاه شمال غرب القاعدة، كما تمكنت القوات من أسر مجموعات من هؤلاء المرتزقة وتدمير وإعطاب آلياتهم وغنم سياراتهم” .

وفند ادعاءات مايسمي بآمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لمليشيات الوفاق اللواء أسامة الجويلي بشأن السيطرة على قاعدة الوطية.

ودعا الهمالي إلى عدم تصديق ما ينشره إعلام الوفاق والتي وصفها بالأكاذيب، متحديًا قوات الوفاق من الاقتراب من القاعدة إن تمكنوا من ذلك.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول أحد الأسرى التابعين لقوات الوفاق ودرعة عسكرية تم غنمها من القوات المهاجمة التابعة لحكومة الوفاق. ( وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال