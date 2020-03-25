القضاء المغربي يلزم السلطات بإدخال مواطن ليبي علق بالمطار بعد فرض حظر جوي

أصدرت محكمة مغربية حكما استعجاليا لصالح مواطن ليبي الجنسية، أقرت بأحقيته دخول الأراضي المغربية بعدما ظل في المطار عدة أيام تزامنت مع فترة الحظر الجوي المفروض على البلاد بسبب فيروس «كورونا المستجد كوفيد-19».

ووفق ما جاء في حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فان الموطن الليبي يشتغل في الشركة الليبية الإفريقية للاستثمار بدولة ليبريا، وقد كان ضمن رحلة متوجهة إلى تونس عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إلا أنه لما وصل إلى هذا المطار صادف فترة الحظر الجوي الذي فرضته السلطات المغربية مما تعذر إقلاع الطائرة وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية اليوم الأربعاء.

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و مكث المواطن الليبي في المطار لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، مع منعه من طرف السلطات بالمطار من دخول المغرب إلى حين انتهاء فترة الحظر الجوي. و رفع المواطن الليبي دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية في شخص وزيرها، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها، يطالب فيها الحكم لصالحه ورفع الضرر الذي يعاني منه، وأنه مصاب بمرض مزمن «السكري».

وحسب قرار الحكم فأن «القنصل الليبي بالدار البيضاء قدم للمحكمة ملتمسا بتسهيل ولوج المعني بالأمر إلى المملكة المغربية مع تعهده بالقيام بمواصلة إجراءات سفره خارج المغرب فور رفع الحضر الجوي، مؤكدا أن بقاءه في المطار يؤثر على وضعه الصحي ويحتاج إلى عناية خاصة».

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واخذت المحكمة المغربية هذه المبررات بعين الاعتبار معتبرة انه «ليس هناك ما يبرر منعه من الدخول إلى التراب المغربي خلال فترة الحظر الجوي، شريطة التأكد من سلامة المدعى الصحية فيما يتعلق بعدم إصابته بفيروس كورونا المستجد».

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء تسجيل 170 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، شفيت منها ست حالات، وتوفيت خمسة أخرى، في حين تم استبعاد 685 حالة بعد الفحوصات.



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