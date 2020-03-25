دعم أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة ليبيا في التصدي لوباء كورونا

شارك السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في إحاطة إعلامية افتراضية أمس ترأستها رئيسة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، التي قدمت لشركاء الولايات المتحدة المنفذين لمحة عامة عن الجهود الدولية لمساعدة السلطات الصحية الليبية والقادة المحليين في التصدي للتحديات الراهنة في مجال الصحة العامة، والاستعداد لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

هذا وأكدت السفارة دعمها لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة السلطات الليبية في التصدي لتهديد وباء كورونا، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد الفرص لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية وتوسيع قدرة الاتصالات والتواصل لدى السلطات الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في جميع أنحاء ليبيا لتوعية مواطنيها حول الوباء وطرق إدارة مخاطر تفشي المرض.

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