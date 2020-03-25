مستشفى صرمان يقدم معدات طبية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل

قامت إدارة مستشفى صرمان التعليمي اليوم بتقديم بعض المعدات الطبية والأدوية والكمامات والقفازات لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمدينة.

ويأتي تقديم هذه الاحتياجات نظرا لانتشار وباء كورونا عالميا وفي خطوة استباقية واحترازية للنزلاء والعاملين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بصرمان، حيث وجه رئيس جهاز الشرطة عبر قناة ليبيا الشكر والامتنان لإدارة المستشفى ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر بالمدينة لتزويد الفرع ببعض الاحتياجات بين الحين والآخر، وكذلك عمليات الرش والتعقيم المتواصلة بكافة المكاتب وبهو النزلاء في المؤسسة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما وجه نداء لكل الجهات بدعم الجهاز وتفقد النزلاء الذين يبلغ عددهم قرابة 600 سجين وسجينة في مختلف القضايا .

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