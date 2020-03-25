شركة الكهرباء تشكل لجنة طوارئ لمتابعة احتياجات المستشفيات لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية، تشكيل لجنة طوارئ وأزمة رئيسية، وذلك في إطار اهتمامها بالظروف الراهنة بشأن تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للقرار الصادر عن المدير التنفيذي للشركة الكهرباء عوض البدري، فإن اللجنة سيترأسها عبد العاطي العقيب، وصلاح العبار نائبا له، وعادل الزلاوي مقررا للجنة، إضافة إلى 12 عضوا، بحسب ما نشرت الشركة على صحتها في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

وستتولى اللجنة المشكلة متابعة كافة الأعطال والمشاكل التي تحتاجها المستشفيات التي يراد تجهيزها لمواجهة أي طارئ بهذا الخصوص ووضع الحلول السريعة والعاجلة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالشركة.

وستقوم اللجنة التنسيق مع اللجان المشكلة من الحكومة الليبية والمتعلقة بهذا الفيروس للتنسيق في أي مشكلة تواجههم في قطاع الكهرباء، إضافة إلى متابعة الشبكة العامة للكهرباء والأعطال المتعلقة بها ووجب الحلول العاجلة لها من خلال لجان الأزمة والطوارئ الفرعية المشكلة بالخصوص.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد نشرت، اليوم الأربعاء، تقريرا عن وضع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، مطمئنة كافة المواطنين بالوضع العام للشبكة.

وأكدت الشركة، وصول ناقلة الوقود الخفيف إلى محطة السرير، ويجري الآن تفريغ الحمولة في المحطة، ومن ثم رفع الأحمال بالطاقة الكاملة لترجع الأحمال الطبيعية في المحطة.

وأوضحت الشركة، أن العمل جاري الآن على إصلاح العطل الذي حدث في محطة الشمال ببنغازي في الوحدة الثانية والتي تعمل بقدرة 120 ميغا وات، مطالبة المواطنين بتخفيض استهلاك الطاقة والتعاون مع رجال شركة الكهرباء.

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