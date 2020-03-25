المسماري: الاشتباه بإصابة نحو 20 مرتزقا سوريا بكورونا

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن مصادر القيادة العامة الموثوقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية تؤكد احتجاز بين 16 و20 عنصرا من المرتزقة السوريين للاشتباه في إصابتهم بوباء كورونا، وقال إنه تم نقلهم لمعسكر الرحبة في تاجوراء.

وأضاف اللواء المسماري، بصفحته في “فيسبوك”، الأربعاء، أن “القيادة العامة وهي تتابع في هؤلاء تؤكد أن صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى لها ولن تنتظر إذناً من أحد لحماية شعبها من الإرهاب والأوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن”.

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