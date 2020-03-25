تعليم الحكومة الليبية تمدد إيقاف الدراسة إلى 11 أبريل المقبل

العنوان_بنغازي قـرر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بو مريز، تمديد فترة إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة إلى غاية 11 من شهر أبريل المقبل. وذكر القرار الصادر اليوم الأربعاء، أنه بموجب أحكام هذا القرار يمدد إيقاف الدراسة بكـافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة من تاريخ 28 مارس 2020، إلى تاريخ 11 أبريل 2020. وطالب …
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صحيفة العنوان الليبية
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