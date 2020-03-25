حملة تفتيشية على المخباز بزليتن المدينة

قامت شعبة المخابز التابعة لمركز الحرس البلدي زليتن بحملة تفتيشية على عددا من المخابز العاملة في المنطقة تم خلالها اغلاق احدى المخابز لعدم التزامها بالمعايير المعمول بها وفق القوانين الليبية ..

وقال جهاز الحرس البلدي زليطن المدينة بانه خلال هذه الجولة لوحظ عدم الاهتمام بالنظافة العامة للمخبز ولامبالاة من العاملين فيه بضرورة ارتداء القفازات والكمامات اضافة الى افتقارهم للنظافة الشخصية ونظافة المعدات .

واكد بانه اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتم قفل احدى المخابز بالشمع الاحمر لعدم توفر الشروط الصحية اللازمة