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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

25 March, 2020

عقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ،اليوم الأربعاء ،بسرت اجتماعا استثنائيا ،بحضور رئيسيها على أحمد الزرقاء وروؤساء اللجان الفرعية المكلفة باللجنة بسرت وعدد من اعضائها.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للجنة محمد الاميل ان هدا الاجتماع خصص لبحث المعوقات والمختنقات التى تواجة عمل اللجنة والعمل على امكانية تدليلها

واكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت انة بصدد تشكيل لجنة عليا للأزمة والطؤارى بسرت للتواصل مع اللجنة العليا المركزية بالحكومة الليبية لتدليل كافة المعوقات والاحتياجات لمدينة سرت وفى مقدمتها لجنة مكافحة وباء كورونا بسرت

ومن جهتة استعرض رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بسرت الدكتور على الزرقاء كافة الترتيبات والتجهيزات وخدمات الاتصالات والانترنت لموقع الحجر الصحى بمركز الرعاية الصحية الاولية بسرت واقتراح عدد من المواقع الاخرى للاستفادة منها فى الاجراءات الاحترازية لوباء فيروس كورونا بسرت

كما تم اقتراح اعضاء للجنة الازمة والطؤارى ببلدية سرت برئاسة رئيس المجلس