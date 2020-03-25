الأبعج يصل الكفرة على رأس قوة كبيرة ويتوعد مهربي البشر

وصل آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية اللواء “بالقاسم الابعج” إلى مدينة الكفـــرة صباح اليوم، على رأس قوة كبيرة قادما من الجنوب الغربي.

وفور وصول الابعج إلى المدينة قام بتوجيه خطاب شديد اللهجة عبر مداخلة هاتفية مع إذاعة الكفـــرة المحلية، حيث أكد وصوله إلى المدينة برفقة قوة عسكرية كبيرة، مشيرا إلى عزمه مداهمة كافة المستودعات والمزارع التي تستغل في الهجرة غير القانونية.

كما أصدر الابعج تعليماته بمنع تحرك أي سيارة دفع رباعي داخل المدينة منعا باتا، وأنه سيتم القبض على أي سيارة خارج السد تحت أي ظروف، وستتم مصادرتها فورا ومعاقبة السائق وترحيله .

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