المسماري يروي تفاصيل “هجوم الوطية”

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش تصدت صباح الأربعاء لهجوم قوات تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية.

وقال اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي مسجل، إن كتيبة الحماية لقاعدة عقبة بن نافع تدخلت على الفور وصدت الهجوم، وتجري الآن مطاردة القوة المهاجمة على بعد 20 كلم من قاعدة الوطية.

ولفت إلى أن قوة مكونة من 150 مركبة مسلحة زجت بها المنطقة العسكرية الزنتان لدعم حماية قاعدة الوطية، وقال “اطمئن المواطنين بأن قواتكم المسلحة صدت الهجوم الضعيف وبناء على خطة عقيمة”.

وأشار إلى أن هذا الخرق كبير جدا ونقدمه للمجتمع الدولي إليه، كما لم يتوقف القصف العشوائي على أحياء طرابلس، مؤكدا أن الجماعات المسلحة “خرقت الهدنة الإنسانية الخاصة بوباء كورونا”.

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