شحنة من المواد المعقمة والكمامات والأدوية تصل مستشفى بن جواد العام

وصلت يوم أمس إلى مستشفى بن جواد العام شحنة من المواد المعقمة ومواد التشغيل والكمامات والأدوية، مقدمة من جهاز الإمداد الطبي كان في استقبالها مدير المستشفى و رئيس قسم المخازن بالمستشفى، وذلك في إطار الاستعدادات لمجابهة وباء كورونا.

وفي سياق متصل يقوم فريق من موظفي المستشفى بحملة تعقيم شملت جميع الأقسام والعيادات بالإضافة إلى جميع الأماكن العامة والمرافق بمختلف مناطق بلدية خليج السدرة.

هذا وأعلنت إدارة المستشفى عن جملة من الإجراءات الاحترازية التي سيبدأ العمل بها كخطة طوارئ، خاصة بعد توفير أجهزة الكشف عن حرارة الجسم، حيث اقتصر استقبال الحالات المرضية على الطارئة منها فقط.

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