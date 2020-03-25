صالح يصدر تعليماته لمحافظ المركزي بتسييل مبلغ للحكومة الليبية لتوفير الاحتياجات لإدارة ازمة كورونا ‎

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

25 March, 2020

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا بمكتبه في بلدية القبة برئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني و زير الداخلية إبراهيم بوشناف ، و وزير الصحة سعد عقوب ، و وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي ، و وزير الاقتصاد منير عصر، و وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ، و المكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات ، بحضور اعضاء مجلس النواب بدر النحيب عن بنغازي و زايد هدية عن سرت و محمد اجديد عن سبها وتناول الاجتماع تنفيذ الاجراءات الاحترازية في مواجهة وباء كورونا .

وأكد رئيس الوزراء ان مخزون السلع متوفر حتى نهاية يوليو المقبل ومن جانبه أصدر رئيس مجلس النواب تعليماته بضرورة توزيع كافة السلع على المواطنين بما يضمن تخطي هذه الأزمة، مع العمل على تزويد المخزون الاستراتيجي بما يكفي حتى نهاية العام.

وعن قطاع الصحة استمع رئيس مجلس النواب الى سير عمل القطاع الصحي من حيث الاستعدادات التي تمت والتي ما تزال تجري لتجهيز أماكن الحجر الصحي، وأجهزة الكشف والعناية الفائقة واكد وزير الصحة على توفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للأمراض المزمنة إضافة إلى الوقاية من الإصابة من فايروس كورونا و أصدر رئيس مجلس النواب تعليماته لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بتسييل مبلغ مالي للحكومة الليبية لتتمكن من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإدارة الأزمة وتخطيها.

وفي هذا الصدد أكد المستشار عقيلة صالح أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم مباشرة بتسييل مبلغ للحكومة لتدير أزمتها بالشكل الأمثل وبما يجعل المواطنين يتخطون الخطر.