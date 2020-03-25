الجيش الوطني يسيطر على معسكرات للوفاق في رقدالين والعسة قرب حدود تونس

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، السيطرة على معسكرات تابعة لقوات موالية لحكومة الوفاق قرب الحدود مع تونس.

وأعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة إحدى أشهر كتائب الجيش الوطني، أن وحداتها العسكرية اقتحمت معسكر طريق رقدالين التابع لقوات اللواء أسامة جويلي وبسطت كامل سيطرتها عليه.

من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري ليبي إنه تمت السيطرة على معسكر العسة التابع لحرس الحدود الليبي الوحيد بجوار الحدود التونسية الذي كان يسيطر عليه القيادي أسامة الجويلي.

ووصلت قوات الجيش الوطني الليبي إلى داخل مدينة رقدالين أقصى الحدود الغربية مع تونس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن القوات تمكنت من مطاردة الجماعات المسلحة التي حاولت الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، وتقدمت حتى دخلت إلى مدينة رقدالين وسط ترحيب من الأهالي.

وأعلنت أيضا غرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني في بيان، أن أهالي مدن الجميل والرقدالين والعسّة ينتفضون على الجماعات المسلحة ويقومون بطردهم ويرحبون بدخول القوات المسلحة لمناطقهم.

وتصدى الجيش الوطني، لهجوم مفاجئ شنته قوات الوفاق صباح الاربعاء على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس واندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في خرق واضح للهدنة الانسانية المعلنة لمواجهة كورونا.

وتقع قاعدة الوطية العسكرية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وتتسم القاعدة بموقع استراتيجي هام حيث انها تغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية، ويعتمد عليها الجيش الوطني بشكل كبير في عملياته العسكرية.

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