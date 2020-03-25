“صحة الوفاق” تفتح باب التطوع لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأربعاء، عن حاجتها لأطباء وأطقم طبية مساعدة بمختلف المجالات الطبية للتطوع بالعمل بالمستشفيات بكافة البلديات لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”، للتواصل معها عبر الأرقام التالية: (0912196511، 0925863950، 0912189450)، وطلبت إرسال الاسم والمؤهل والبلدية ورقم الهاتف على الصفحة الرسمية لها أو برسائل قصيرة عبر الأرقام المذكورة.

وكانت الوزارة أعلنت، الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مخبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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