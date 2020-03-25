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“صحة الوفاق” تفتح باب التطوع لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأربعاء، عن حاجتها لأطباء وأطقم طبية مساعدة بمختلف المجالات الطبية للتطوع بالعمل بالمستشفيات بكافة البلديات لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”، للتواصل معها عبر الأرقام التالية: (0912196511، 0925863950، 0912189450)، وطلبت إرسال الاسم والمؤهل والبلدية ورقم الهاتف على الصفحة الرسمية لها أو برسائل قصيرة عبر الأرقام المذكورة.

وكانت الوزارة أعلنت، الثلاثاء، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مخبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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