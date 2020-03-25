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بني وليد تحت “الحجر الصحي”.. وإعلان النفير العام

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعانت غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا في بلدية بني وليد، أن المدينة في حالة حجر صحي في إطار الإجراءات المتخذة تجاه الفيروس المستجد.

ودعت اللجنة في جملة من القرارات اتخذتها، الأربعاء، المرافق الصحية والعناصر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أن تكون في حالة نفير عام طيلة الـ24 ساعة.

وقررت اللجنة تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بإقفال منافذ المدينة وإغلاقها بشكل نهائي، مع استثناء الحالات الإنسانية وسيارات نقل المواد الغذائية والأدوية.

كما دعت اللجنة المجلس الاجتماعي وأعيان المدينة وشبابها إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية المدينة من الوباء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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