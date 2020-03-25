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البعثة: الليبيون بحاجة للتركيز على “معركة كورونا”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا فورا، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية وتحشيد القوات ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى البلاد.

وقالت البعثة في بيان إنه “بينما ينخرط العالم أجمع في محاربة انتشار وباء كورونا الذي انهك عدد من البلدان الغنية بالموارد، تستمر الهجمات والهجمات المضادة في ليبيا في التسبب بالمزيد من المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين!”. مؤكدة أن الليبيين بحاجة إلى تحويل تركيزهم إلى المعركة ضد فيروس كورونا.

وذكّرت البعثة، جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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