شاهد أول ظهور للمصاب بفيروس كورونا (فيديو)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد في وضع مستقر، وقال إنها تتلقى الخدمة الصحية بمستشفى طرابلس المركزي.

ونشرت صفحة مستشفى طرابلس المركزي في “فيسبوك” مقطع فيديو لزيارة وزير الصحة بحكومة الوفاق رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور أحميد بن عمر، رفقة مدير المستشفة، للمريض حيث تحدثا معه واطمأنا على صحته.

وقال وزير الصحة، مساء الثلاثاء ، إن المصاب تم التأكد من حالته عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

من جهته، كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، أن المريض يبلغ من العمر 73 عاماً ودخل إلى البلاد يوم 5 مارس الجاري قادماً من المملكة العربية السعودية.

خليك في الحوش | أول ظهور للمريض الليبي المصاب بفيروس كورونا شاهد | أول ظهور للمريض الليبي المصاب بفيروس كورونا#خليك_في_الحوش #218NEWS Posted by 218NEWS on Wednesday, March 25, 2020

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