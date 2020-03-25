بن عمر يزور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، ومدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن الزيارة التفقدية لمستشفى طرابلس المركزي والقسم المخصص لاستقبال الحالات، شملت وقوف الوزير بن عمر على الوضع الصحي للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تابع بن عمر عمل فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي حرص على أخذ العينات من كل المخالطين للحالة المصابة وحجرهم صحياً.

ومساء أمس، تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وتعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.

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