شاهد.. أول ظهور للمصاب بفيروس كورونا في ليبيا (فيديو)

أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أخر التطورات بشأن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنها في وضع مستقر وتتلقى الخدمة الصحية في مستشفى طرابلس المركزي، ومازالت في غرفة العزل بقسم السارية.

ونشرت صفحة مستشفى طرابلس المركزي في “فيسبوك” مقطع فيديو لزيارة وزير الصحة بحكومة الوفاق رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور أحميد بن عمر، رفقة مدير المستشفى، للمريض حيث تحدثا معه واطمأنا على صحته.

وأعلن وزير الصحة، الثلاثاء إن المصاب تم التأكد من حالته عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

من جهته، كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، أن المريض يبلغ من العمر 73 عاماً ودخل إلى البلاد يوم 5 مارس الجاري قادماً من المملكة العربية السعودية.

خليك في الحوش | أول ظهور للمريض الليبي المصاب بفيروس كورونا شاهد | أول ظهور للمريض الليبي المصاب بفيروس كورونا#خليك_في_الحوش #218NEWS Posted by 218NEWS on Wednesday, March 25, 2020

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