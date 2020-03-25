تعقيم مقار الشركة العامة للكهرباء في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، شروعها في تعقيم مقارها ومبانيها الإدارية التابعة في العاصمة طرابلس، إلى جانب توفير كافة المواد والاحتياجات الضرورية واللازمة من مستلزمات ومعقمات لمستخدميها، وذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان، وضع لجنة مشتريات وتنفيذ الأعمال بمنطقة طرابلس بالتعاون مع دائرتي السلامة العامة والخدمات الصحية بالمدينة، خطة عمل وتشكيل فرق تتولى مهمة استلام المواد والمستلزمات وإصالها لكافة المستخدمين في مواقع العمل، إلى جانب الإشراف على تعقيم المقار والمباني الإدارية، وتوفير مضخات ومواد التعقيم بالتعاون مع الشركة الليبية للتنظيفات.

اقرأ أيضا ضوابط لتقليص الموظفين في شركة الكهرباء

ولفت البيان إلى مباشرة هذه الفرق عملها اليوم، بتعقيم المقار في «دائرة توزيع جنزور والمكاتب التابعة لها، ودائرة توزيع حي الاأدلس، ووحدة تشغيل الضمان، ووحدة تشغيل القبب، ووحدة تشغيل أبوسليم، ودائرة حسابات المستهلكين الهضبة، ومبنى إدارة صيانة خطوط الجهد الغربية، ودائرة صيانة خطوط الجهد طرابلس»..

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا