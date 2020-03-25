مزيد من طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت، عن العمل.

وقال خليفة، في تصريح، إن هذا الحقل يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بكمية إنتاجية تقدر بـ50 مليون قدم مكعب من الغاز، مضيفا أن توقفه عن العمل نتج عنه تخفيف كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطتي شمال بنغازي والزويتينة بقيمة 250 ميجاوات، وأدى ذلك إلى ارتفاع العجز السابق من 350 إلى 600 ميجاوات على امتداد المنطقة الشرقية.

وأوضح خليفة أن هذا العجز أسفر عن زيادة في ساعات طرح الأحمال تصل إلى 7 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية، بحسب إفادة إدارة تحكم الشرقية.

ولفت إلى أنه وفور خروج الحقل، قامت إدارة تحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي بتغيير عمل بعض الوحدات العاملة بالغاز إلى نظام الوقود الخفيف، من أجل تخفيف العجز وللمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

يشار إلى أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تشهد في هذه الأيام طرحا للأحمال خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، ناتج عن نقص في إمدادات الوقود سواء الخفيف أو الغاز من المصدر.

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