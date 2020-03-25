طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة ليوم الخميس

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الخميس ان تشهد الاجواء طقساً بارداً بالمناطق الغربية والخليج بالإضافة إلى أجزاء من الساحل الشرقي. بينما تبقى الحرارة مائلة للارتفاع النسبي بالجنوب الغربي والوسط ووالجنوب الشرقي وأيضاً أقصى السواحل الشرقية.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع بالنسبة للأمطار هذه الليلة ويوم الغد أن تنحصر حسب التوقعات بالجهات الشمالية الشرقية للبلاد مع توغل نحو الدواخل والكميات المنتظرة بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية غزيرة محلياً.

وتكون حركة الرياح تهب عموماً من القطاع الغربي، نشطة نسبياً بالسواحل والجنوب، ومن خفيفة إلى معتدلة بباقي الجهات.

وبحسب التقرير حالة البحر تكون مضطربة بأغلب الساحل عدا بأقصى السواحل الشرقية حيث يكون قليل الاضطراب.. وننصح بتوخي الحيطة والحذر حيث ارتفاع الأمواج يصل لـ 2.5 متر في ساعات الصباح بالساحل الغربي ومساءً بالسواحل الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 11° – 19°درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 18° – 37° درجة

المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 12° – 18°درجة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي