تحالف القوى الوطنية: جبريل تعرض لوعكة صحية وحالته مستقرة

نفى تحالف القوى الوطنية، الأربعاء، الشائعات المتعلقة بالوضع الصحي لرئيسه الدكتور محمود جبريل، لافتًا إلى أن جبريل « تعرض لوعكة صحية منذ أيام، ما أضطره للدخول إلى المستشفي».

وأكد التحالف إن حالة جبريل «مستقرة كما أنه يتماثل للشفاء»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة التحالف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكانت عدة مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، روجوا خلال الساعات الماضية لأنباء عن إصابة رئس تحالف القوى الوطنية، الدكتور محمود جبريل، بفيروس كورونا المستجد. ومساء الثلاثاء، تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وتعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.

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