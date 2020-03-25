«مكافحة الأمراض» يعلق على الاشتباه بإصابة 4 حالات بـ«كورونا»

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلو 4 حالات اشتبه في إصابتهم بـ«كوفيد-19» من الفيروس، وذلك بعدما ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم أمس الأربعاء، بلاغًا بوجود أربع حالات اشتباه بفيروس «كورونا المستجد» بواقع حالة واحدة من مستشفى السرايا الدولي بالخمس، ومثلها بطاقم ناقلة نفطية، إلى جانب حالتين من مستشفى الهضبة العام «الخضراء».

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ولفت البيان إلى أنه عقب الفحص المختبري للحالات الأربع تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلوهم جميعًا من فيروس «كورونا» المستجد. يشار إلى أن ليبيا سجلت مساء الثلاثاء أول حالة إصابة بالفيروس، تعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.

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