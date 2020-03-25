ليبيا.. خلو أربع حالات اشتباه جديدة من فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس اليوم الخميس، خلو 4 حالات اشتباه من فيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحص المختبري عليها.

وذكر المركز في بيان أنه تسلم يوم الأربعاء بلاغا بوجود أربع حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، واحدة من مستشفى السرايا الدولي بالخمس وحالة واحدة بطاقم ناقلة نفطية، وحالتان من مستشفى الهضبة العام الخضراء.

وأكد أنه عقب الفحص المختبري تبيّن أن نتائج الفحص “سالبة” وخلو كل الحالات من فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ليبيا أمس أول حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد19 لرجل سبعيني دخل إلى ليبيا يوم 5 مارس الجاري قادمًا من المملكة السعودية.

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