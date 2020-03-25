حملة لتعقيم المقار الحكومية والعسكرية في خليج السدرة ورأس لانوف

شارك أعضاء بمجموعة الطوارئ والوقاية ببلدية خليج السدرة، اليوم الأربعاء، في الإشراف علي حملة لتعقيم ورش عدة مقار حكومية وأمنية وعسكرية ضمن إجراءات وقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

وشملت هذه المقار «بوابة الشرطة العسكرية الغربية والشرقية برأس لانوف، ومحطة الوقود السدرة، ووحدة الرعاية الصحية رأس لانوف، ومكتب الرعاية الصحية خليج السدرة، ومصرف الوحدة رأس لانوف، وفرع الجوازات والجنسية رأس لانوف»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية خليج السدرة بموقع «فيسبوك».

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كما تضمنت الحملة كذلك تعقيم ورش «فرع ديوان المحاسبة، ومركز شرطة رأس لانوف، والمصرف التجاري رأس لانوف، ومديرية الأمن رأس لانوف، وغرفة العمليات، ومعسكر الاستطلاع، ونقطة الضفادع البشرية، وبوابة السكنية».

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