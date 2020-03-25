السراج: نحن حكومة شرعية مدنية..وعاصفة السلام رد اعتبار

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن قوات الوفاق سترد على ما وصفها بـ “الانتهاكات المستمرة للهدنة”، متابعا: “قلنا ومازلنا نقول بأننا لن نقف مكتوفي الايدي ، وهذا تحديدا ما حدث حيث أصدرت الأوامر بالرد وبقوة على الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المدنيين”

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، قال السراج، بصفته القائد الأعلى لقوات الوفاق: “إن ” عاصفة السلام “، التي انطلقت اليوم، هي رد اعتبار لضحايا عمليات المليشيات الإرهابية المعتدية ومن معها من مرتزقة إرهابيين، وإننا سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا”، وفق قوله.

وأضاف السراج: “إننا حكومة شرعية مدنية تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لكنها ملتزمة قبل ذلك تجاه شعبها وعليها واجب حمايته، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفي حدود القانون الدولي”

وتابع: “إن القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، في استخفاف بقرار مجلس الأمن، واستهانة بمقررات مؤتمر برلين، واستهتار بأرواح الليبيين وأمنهم”