الجيش الوطني يعلن سيطرته على معبر رأس جدير الحدودي

أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على معبر رأس جدير الحدودي مع دولة تونس. وبحسب مصادر مطلعة فقد سيطر الجيش الوطني على منطقة بوكماش شرق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وبحسب قنوات اعلامية فقد أعلنت الادارة العامة للمنافذ التابعة لوزارة داخلية الوفاق بمنفذ رأس جدير إنشقاقها والانضمام لقوات الجيش الوطني.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيطرة قوات الجيش الوطني على المعبر الحدودي.

واشارت مصادر إلى أن قوات الجيش الوطني لم تدخل بعد إلى المنفذ على الرغم من انسحاب قوات الوفاق التي تنتمي إلى مدينة زوارة ، وان القوات تنتظر أوامر من القيادة العامة للتنسيق وابلاغ السلطات التونسية بالتطورات الجديدة.

ولم يتسن التأكد من المعلومات الورادة من مصادر مستقلة.

وكانت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، قد أعلنت في وقت سابق أن الطريق إلى رأس جدير أصبح ممهداً أمام قوات الجيش، كون زلطن آخر مدينة تفصل الجيش الليبي عن السيطرة على كامل الحدود البرية للبلاد.

وأعلنت الكتيبة دخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى مدينة زلطن وسط ترحيب من الأهالي.

وأضافت الكتيبة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن سرايا الكتيبة تقوم بتمشيط المدينة وتأمين شوراعها بعد فرار قوات الوفاق منها.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي