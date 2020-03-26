السراج يعلن انطلاق عملية “عاصفة السلام” اليوم ردا على الانتهاكات المستمرة للهدنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، انطلاق عملية عسكرية أسمها بـ”عاصفة السلام” ردا على الانتهاكات المستمرة للهدنة بطرابلس، وفق قوله.

ووجه السراج في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تحية تقدير واعتزاز لقوات الجيش الليبي والقوة المساندة التي نفذت مهامها اليوم بكفاءة واقتدار من خلال عملية “عاصفة السلام”، على حد تعبيره.

وقال السراج: “إن (عاصفة السلام) التي انطلقت اليوم هي رد اعتبار لضحايا عمليات المليشيات الإرهابية المعتدية ومن معها من مرتزقة إرهابيين، وأننا سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا”.

وأضاف السراج: “لقد أكدنا بأننا سنرد على الانتهاكات المستمرة للهدنة، وقلنا ومازلنا نقول بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وهذا تحديدا ما حدث حيث أصدرت الأوامر بالرد وبقوة على الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المدنيين.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أنهم حكومة شرعية مدنية تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لكنها ملتزمة قبل ذلك تجاه شعبها وعليها واجب حمايته، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفي حدود القانون الدولي.

وتابع فائز السراج قائلا: “إن القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، في استخفاف بقرار مجلس الأمن، واستهانة بمقررات مؤتمر برلين، واستهتار بأرواح الليبيين وأمنهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24