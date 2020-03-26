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جولة لــ”باشاغا” على الأطقم الميدانية المكافحة لفيروس كورونا في طرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”،يرافقه وكيل الوزارة عميد خالد مازن، عدداً من المرافق الخدمية وسط العاصمة وشملت مصرفي الجمهورية والتجاري الوطني للاطمئنان على عملية التعقيم التي تشمل عدد من المرافق الخدمية والانتاجية وسط المدينة ، حيث تقوم فرق الطوارئ الميدانية بتنفيذ إجراءات تعقيم دورية لها في إطار جهود مكافحة إنتشار فايروس كورونا-حسب ماذكره المكتب الإعلامي للوزير.

وشهدت الحملة مشاركة فرق عن هيئة السلامة الوطنية والهلال الأحمر و إدارة النفايات الطبية بوزارة الصحة و فريق الطوارئ بوزارة الداخلية و عدد من منتسبي الحركة الكشفية ومنظمات المجتمع المدني.

تأتي الزيارة في إطار تحفيز ورفع معنويات الفرق المعنية بمكافحة فيروس كورونا، الممثلة للوزارات المعنية بمكافحة المرض، خاصة وبعد أن تم إثبات أول حالة إصابة بالفايروس في ليبيا أول من أمس الثلاثاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لماذا وزير داخلية في هذه الضروف الطارئة بدون كمامه ولا قفازات هو ومن معه وكل من التقى بهم ملتزمين بتعليمات محاربة كورونا

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