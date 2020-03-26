اللواء عبدالله نورالدين يروي ما حدث في الوطية محذراً المدن المتعاونة مع تشكيلات الوفاق-((فيديو))

طمئن اللواء ركن عبدالله نورالدين، آمر منطقة الزاوية العسكرية وآمر غرفة العمليات، الشعب الليبي بأن ما حدث في “الوطية” هجمة عكسية وأن الأمور تحت السيطرة ومعنويات الجيش الوطني عالية بعد دحرها لهجوم قوات الوفاق على القاعدة العسكرية.

وقال “نورالدين” في كلمة مسجلة بثتها الصفحة الرسمية لكتيبة 82 مشاة -التابعة للجيش الوطني- إن ( قوات الجويلي التابعة للوفاق والمدعمة بالمرتزقة السوريين والتركمان الذين جلبتهم تركيا وقوة تشادية وأفريقية، أتت من الزاوية وزوارة،هاجموا القاعدة معتقدين بأن السيطرة عليها يسهل لهم السيطرة على صرمان وصبراتة والعجيلات، ولكن قوات الجيش الوطني كانت لهم بالمرصاد وتم دحرهم وقامت قواتنا بهجمة عكسية وطردت المهاجمين من “الوطية” وتحريرها بالكامل).

وأضاف نورالدين أن “مطاردة للمعتدين” خاضتها “القوات المسلحة” إلى رقدالين ثم زلطن فالجميل وإلى منطقة العسة والآن هم “فارين” -حسب وصفه- على الحدود “يحتمون بقوات الحدود التونسية” .

كما حذر اللواء عبدالله كل المدن الساحلية الأخرى التي تعاطفت مع تشكيلات الوفاق وقدمت لهم الدعم وحاولت أن تحتويهم وتمدهم بالذخائر وتسعف جرحاهم ، قائلاً (إن حسابنا سيكون معهم عسيراً فنحن قوات مسلحة ليبية نظامية ونأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر.. ونحن لسنا مليشيات كما يصورون بل جيش نظامي معترف به دولياً لحماية ليبيا والمواطن الليبي ..و لدينا آوامر وقيادة حكيمة وهم يكذبون على الناس ويقولون مليشيات حفتر”.

وخلص “نورالدين” في تصريحه إلى القول: ( رأيتم النتائج فقد كانوا بالأمس هانئين ولكن على نفسها جنت براقش وماظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون .. تم تطهير المنطقة الغربية شبر شبر ولن نتوقف حتى تحرير المدن الأخرى ثم العاصمة ونطمئن اهلنا في ليبيا بأن معنويات الجيش عالية ونهدي هذا الانتصار للقيادة العامة”.

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