حالات اشتباه بـ “كورونا” نتائجها سلبية والحالة المصابة مستقرة

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيانه رقم 16 بشأن حالات اشتباه بفيروس كورونا، بثلاثة مواقع مختلفة، مبيناً أنه تسلم يوم أمس الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري بلاغاً بوجود 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا على النحو التالي:حالة واحدة من مستشفى السرايا الدولي في مدينة الخمس-حالة واحدة بطاقم ناقلة نفطية- حالتان من مستشفى الهضبة العام “الخضراء” بمدينة طرابلس.

وأشار المركز في بيانه أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا فيما أكد مدير عام مستشفى طرابلس المركزي الدكتور البهلول بن رمضان-عبر تسجيل مرئي بثه المركز الوطني لمكافحة الأمراض- أن الحالة المصابة بفيروس كورونا مستقرة ويطالب الكوادر الطبية بالتوجه للعمل.

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