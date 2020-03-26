اجتماع موسع بمستشفى قمينس القروي لبحث الخطة المعدة من قبل اللجنة الاستشارية

قمينس 25 مارس 2020 (وال) _ عقد مدير عام مستشفى قمينس القروي الدكتور محمد المشيطي اجتماعا موسعا، تنفيذا لتعليمات وزيرالصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، ولما جاء في توصيات اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا المستجدCOVID-19.

وضم الاجتماع الطاقم الإداري بالمستشفى بالإضافة إلى عناصر من مديرية أمن سلوق قمينس.

وتناول الاجتماع سبل إتخاذ الاجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وسبل التعاون بين الجهات الأمنية وإدارة مستشفى قمينس القروي، و وضع خطة طوارئ عاجلة.

هذا و تم الإتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية التي تضمن تقديم الخدمات الطبية الطارئة، وذلك لضمان عدم خرق حظر التجول الذي شددت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على فرضه كإجراء وقائي ضد فايروس كورونا الجائح.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي أيضا بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أول حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في ليبيا. (وال _ قمينس) ع م / ه ع

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