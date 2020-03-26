ضبط مخزن لجمعية استهلاكية وهمية ببنغازي

داهم قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، أمس الأربعاء، مخزن سري تم تخبئة كميات هائلة من السلع التموينية فيه، لاحتكارها والمضاربة بها خلال الأزمة بعد رفع الإسعار على المواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن قوة أمنية من قسم البحث الجنائي – بنغازي، خرجت إلى أحد المخازن في مدينة بنغازي، تم تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية فيه، متمثلة في صلصة الطماطم وزيت الطهو والدقيق والأرز والشاي وغيرها من المواد، تم تسليمها من قبل وزارة الاقتصاد بالسعر المدعوم، لإحدى الجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وأشار المكتب الإعلامي، أن القسم أحال كافة المضبوطات لجهات الاختصاص، فيما سينال المتهمين عقابهم الرادع حيال محاولتهم تقليل حجم العرض أمام حجم الطلب الكبير من المواطنين الملتزمين بتنفيذ قرارات السلطات في التزام بيوتهم للوقاية من فيروس كورونا.