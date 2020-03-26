الجيش يصل إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

العنوان_زوارة

ذكرت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش الوطني على صفحتها الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن “القوات المسلحة” وصلت إلى محيط “راس اجدير”/المنفذ الحدودي الليبي مع تونس ولم تستلم أو تقتحم المعبر.

وأضافت الكتيبة في تدوينتها أن القوة الموجودة بالبوابة انسحبت وهي خالية الآن وأنَّ آمر مجموعة عمليات الزاوية اللواء عبدالله نور الدين طالب وزير الخارجية بالحكومة الليبية -“المؤقتة”- التواصل مع الحكومة التونسية وابلاغهم بأن وحدات “القوات المسلحة” موجودة بالقرب من الحدود التونسية و أن الجيش الوطني بأمرة المشير خليفة حفتر يحترم كل القوانين والأعراف المعمول بها دولياً وتحترم دول الجوار- حسب منشور الكتيبة 82 على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”.

وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري،في وقت سابق يوم أمس الأربعاء أن قوات الجيش تصدت صباحاً لهجوم قوات تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية وأن كتيبة الحماية لقاعدة عقبة بن نافع تدخلت على الفور وصدت الهجوم، ودخلت في مطاردة القوة المهاجمة على بعد 20 كلم من قاعدة الوطية