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حفتر يقاتل للوصول للسلطة .. الساعدي: لا يوجد بطرابلس من يقاتل من أجل السراج

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي سامي الساعدي، إن ظلم المسلمين، ينطبق على المعركة التي تشهدها العاصمة طرابلس، خلال الفترة الراهنة.

الساعدي أضاف في مقابلة له، ببرنامج “قضايا وآراء” عبر فضائية “التناصح”، ما يحدث اعتداء من ظالم، ويوجد أيضًا ظلم من الحكومة، ويوجد أكل أموال بغير حق، وهذه الأمور تم اتخاذها حجة عند ميليشيات حفتر، وكأنهم ليس عندهم سرقة المصرف المركزي، والأموال العامة ونهبها وسفك الدماء .

وتابع “فلنقل إنه ظلم يقاتل ظلم، أو صف ظالم يقاتل صف ظالم، ولكن إذا تم ظلم المسلمين، وقصف نسائهم وأطفالهم، هنا يجب الوقوف مع المظلومين، وواضح جليًا عبادة الأشخاص في صف حفتر، وواضح أيضًا القتال من أجل شخص يدعى حفتر وأولاده، ولكن لا يوجد هذا في المدافعين عن طرابلس، فلا يوجد من يقاتل من أجل فائز السراج، فهناك ظلم واضح ونحن ندفع هذا الظلم عن العاصمة”.

وواصل المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة لابد من خروج الناس بكثافة في الشوارع بمظاهرة القوة التي قد تقلب الموازين، مثلما حدث في ثورات الربيع العربي عام 2011م”، حسب قوله.

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  • انظر لنفسك فى المرآة ستجد رأس شيطان منافق واسأل نفسك من الذى يمول قناتك المسعورة فى ارض الدعارة باسطنبول اليست قطر لصالح اسرائيل حيث يشرف على قناتك عزمى بشاره عضو الكنيست الاسرائيلى السابق ومستشار امير قطر وهو مسيحى فمصدر رزقك اصلا حرام من مال صهيونى ياحقير فانت وامثالك من الخواج من شر ما خلق وانت كلب من كلاب النار تحرض على الفتنة بينما المشير خليفة حفتره نصره الله نصرا عزيزا على خوارج العصر ويدخل المدن فاتحا بترحيب من اهلها كما حدث بالامس فى مدن المنطقة الغربية بينما المغضوب عليهم والضالين من الخوان يهزمون شر هزبمة فى كل مكان ياساعدى الشيطان والصهاينة

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