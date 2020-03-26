رفع جزئي لحظر التجول في صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة رفعا جزئيا لحظر التجول منذ السابعة صباح اليوم الخميس، وحتى الثالثة عصرا.

ويشمل الرفع الجزئي محلات المواد الغذائية، والخضروات، واللحوم، والمخابز، والمصارف، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن أعلنت المديرية سريان حظر التجول في المدينة من 3 عصر أمس الأربعاء، ليمتد على مدى 24 ساعة يوميا، وحتى إشعار آخر، وذلك لدواع أمنية، مستثنية الجهات الأمنية والعسكرية والأطقم الطبية.

وكانت الحكومة الموقتة حددت ساعات الحظر «من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي»، حسب تصريحات رئيسة اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، الدكتورة فتحية العريبي أول من أمس.

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