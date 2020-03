أخبار ليبيا 24 – متابعات عقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اجتماعًا طارئًا، برئيس وأعضاء مجلس وزراء الحكومة الليبية، لبحث تداعيات أزمة وباء كورونا. وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان له، أن الاجتماع الذي عُقد في بلدية القبة، ضم رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الوزراء. […]

