أوحيد: طرابلس لم تبعث حتى كمامة للجنوب لمكافحة الكورونا

أعرب عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، عن انتقاده تجاه تهميش الجنوب الليبي في ظل الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا في البلاد.

وقال أوحيدة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “العاصمة الابدية طرابلس لم تبعث حتى كمامة إلى الجنوب لمكافحة وباء كورونا بالرغم أن الوزير المفوض للصحة من الجنوب، ونائب مدير الامداد الطبي من الجنوب، ومدراء ادارات في الوزارة من الجنوب، أجهزة الكشف على الكورونا مقتصرة على العواصم التي بها حكومات فقط ونحن متمسكين بوحدة البلاد فلن يصلنا جهاز الا 25 بدلة فحص و80 لتر كحول و4000 كمامة وكرتونة قفزات من الامداد الطبي من العاصمة ‎الدستورية من 54 حاوية وصلت مخازن ‎بوعطني، وللحديث بقية غاز الطهي والوقود والكهرباء وفرص العمل السلع التموينية كلها محتكرة على العواصم وعليك ان تدفع الإتاوة لكي تحصل على حقك، الوزرات مقفلة والوزراء في اجتماعات”، بحسب تعبيره.