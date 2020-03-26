مركز بنغازي الطبي يجهيز خيمة خارجية لإستقبال المرضى 24 ساعة

بنغازي 26 مارس 2020 (وال) _ قام مركز بنغازي الطبي، بتجهيز خيمة خارجية لإستقبال المرضى 24 ساعة، والعمل على فرز الحالات التي يستقبلها المركز بشكل مستمر، وذلك وفقآ للخطة الإحترازية والتجهيزات التي يقوم بها المركز الطبي لمكافحة فايروس كورونا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز فقد قال المتحدث بإسم اللجنة الإستشارية العليا الدكتور أحمد الحاسي لقد وضعنا آلية منظمة لطرق إستقبال المرضى وفرزهم بطرق عالمية معروفة ومتبعة سابقآ، بحيث نتمكن من تجنب إزدحام الحالات مع بعضهم البعض، بحيث يستقبل الطبيب المتواجد في الخيمة المريض الذي يعاني إرتفاع في درجة الحرارة أو أعراض إلتهابات في الجهاز التنفسي، ثم يتم تحويلهم على طبيب أخر في مكان أخر معزول عن المرضى الآخرين الذين يعانوا مشاكل صحية آخرى، كالأمراض العادية من ضغط وسكر وقلب وغيرها.

ونوه الحاسي على إن إذا إستقبلنا حالة متشبهة بها وكانت من خلال الأعراض شبة مؤكدة يتم نقلها مباشرآ بسيارة إسعاف مجهزة متواجدة في المركز الطبي إلى مستشفى الهواري العام الذي يعتبر مجهز للإيواء والعناية الفائقة وتعتبر هذه هي الآلية المتبعة الآن بإذن الله ونتمنى للجميع السلامة. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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