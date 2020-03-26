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أزمة “طرح أحمال” في المنطقة الشرقية.. وهيئة الكهرباء تُوضّح

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع عجز الشبكة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية من 350 إلى 600 ميغاوات بسبب خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت عن العمل.

وبحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، ربيع خليفة، فإن الحقل المذكور كان مسؤولاً عن تغذية محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بكمية إنتاجية تبلغ 50 مليون قدم مكعب.

وأشار المتحدث إلى أن خروج حقل التحدّي تسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال على المنطقة الشرقية، لتصل إلى 7 ساعات تقريباً.

وأضاف: “فور خروج الحقل قامت إدارة تحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير عمل بعض الواحدات العاملة بالغاز إلى نظام الوقود الخفيف، لتخفيف العجز والمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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