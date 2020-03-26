البحث الجنائي بنغازي يضبط مخزنا لجمعية استهلاكية وهمية به كميات كبيرة من السلع التموينية

بنغازي 26 مارس 2020 (وال) _ قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء بمداهمة مخزن سري تم تخبئة كميات هائلة من السلع التموينية فيه، لإحتكارها والمضاربة بها خلال الأزمة بعد رفع الإسعار على المواطنين.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية فقد خرجت قوة أمنية من قسم البحث الجنائي – بنغازي، إلى أحد المخازن في مدينة بنغازي، تم تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية فيه، متمثلة في (صلصة الطماطم وزيت الطهو والدقيق والأرز والشاي) وغيرها من المواد، تم تسليمها من قبل وزارة الاقتصاد بالسعر المدعوم، لإحدى الجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وأحال القسم كافة المضبوطات لجهات الإختصاص، فيما سينال المتهمين عقابهم الرادع حيال محاولتهم تقليل حجم العرض أمام حجم الطلب الكبير من المواطنين الملتزمين بتنفيذ قرارات السلطات في التزام بيوتهم للوقاية من فايروس كورونا.

ومن جهتها، دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين الإبلاغ الفوري عن الحالات المماثلة، أو أية محاولة من التجار لرفع أسعار السلع والمواد أمام المواطنين في هذه الأزمة.

يذكر إن وزير الداخلية قد أكد خلال المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالأزمة، على عقوبات مشددة يواجهها هؤلاء التجار، كونهم يهددون الأمن القومي.

وأشار إلى أن قانون العقوبات الليبي والقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973، تضم عقوبات بالسجن المشدد لسنوات طويلة، لكل من يحاول إستغلال هذه الأزمة، مشددا على رجال الأمن بضرورة عدم التهاون أو التراخي مع هؤلاء وتقديمهم للعدالة لينالوا أقصى العقوبات. (وال _ بنغازي) ع ع / ه ع

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