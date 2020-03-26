المستشار صالح يصدر تعليماته للمصرف المركزي بضرورة تسييل مبلغ مالي لإدارة أزمة كورونا وتخطيها

ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء اجتماعاً طارئاً بمكتبه في بلدية القبة ضم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الوزراء.

الاجتماع عقد بحضور وفقاً للموقع الرسمي للمجلس عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر النحيب وعضو المجلس عن سرت زايد هدية، وعضو المجلس عن سبها محمد اجديد ووزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير المالية والتخطيط ووزير الاقتصاد إضافة إلى المكلف بتسيير وزارة الدفاع والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب.

وناقش الاجتماع الطارئ تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بمكافحة انتشار وباء كورونا في ليبيا والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة المرض.

وثمن الرئيس كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة الأزمة بما يقي كافة المواطنين من الإصابة بهذا المرض الخطير والقاتل.

كما دعا رئيس مجلس النواب، كافة المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للتعامل مع هذه الجائحة من خلال تطبيق كافة القرارات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة تباعاً،مع الحرص على تنفيذ كافة التوصيات التي بثتها مختلف الجهات الصحية للوقاية من الفايروس.

واطلع رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على سير عمل الحكومة، مطمئناً على توفر المخزون السلعي للمواد الغذائية حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وأصدر تعليماته بضرورة توزيع كافة السلع على المواطنين بما يضمن تخطي هذه الأزمة مع العمل على تزويد المخزون الاستراتيجي بما يكفي حتى نهاية العام.

كما اطلع على سير عمل القطاع الصحي واستمع إلى شروح وافية حول الاستعدادات التي تمت والتي ما تزال تجري لتجهيز أماكن الحجر الصحي وأجهزة الكشف والعناية الفائقة، مطمئناً على توفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للأمراض المزمنة إضافة إلى الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا.

وفي سياق متصل، أصدر المستشار صالح تعليماته “لمحافظ مصرف ليبيا المركزي” بضرورة تسييل مبلغ مالي للحكومة الليبية لتتمكن من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإدارة الأزمة وتخطيها.

وفي هذا الصدد أكد على أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم مباشرة بتسييل مبلغ للحكومة لتدير أزمتها بالشكل الأمثل وبما يجعل المواطنين يتخطون الخطر.

رئيس مجلس النواب ثمّن مجدداً كافة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد لتقليل خطر الإصابة بالمرض جراء المخالطة أو انتقال العدوى.

وشدد على ضرورة التزام كافة المواطنين بيوتهم لحين انتهاء فترة الخطر، لافتاً إلى أن قسوة هذا الإجراء ستصب في صالح المواطن وصحته ومنع أي مكروه عنه بسبب هذه الجائحة.

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