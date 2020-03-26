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السني: أطلقنا عملية “عاصفة السلام” العسكرية لانه لا يفل الحديد الا الحديد

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – برر مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة طاهر السني إطلاق حكومة الوفاق لعملية “عاصفة السلام” بهدف ضرب ماوصفه بـ”مصادر الإعتداءات” (القوات المسلحة الليبية بقاعدة عقبة بن نافع الجوية) لحق الدفاع عن النفس وحماية المدنيين حسب زعمه .

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء قال:”رغم طلبات هدنة إنسانية إستمرار العمليات الارهابية الممنهجة ضد المدنيين من قبل المرتزقة الارهابيين”.

واعتبر المستشار السياسي السابق للسراج بان كل ذلك يتم في ظل صمت دولي معتاد ، مرجعا سبب اطلاقهم لهذه العملية العسكرية للدفاع عن النفس وحماية المدنيين وانه لايفل الحديد إلا الحديد حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياحمار الجيش الوطنى فى اقوى حالاته وقادر على سحق المرتزقة والمليشيات لو استخدم كل قوته العسكرية وفرصة ذهبية له الان لا يحرر ما تبقى من اراضى دون اى ضغوط دولية فى ظل انشغال المجتمع الدولى بفيروس كورونا ولهذا رأينا تقدم الجيش الوطنى بسهولة حتى منفذ رأس جدير الحدودى وتحرير مدن جديدة عقب هجوم فاشل على قاعدة الوطية يذكرنا من قبل بالهجوم الفاشل على حقل الفيل ادى لتحرير الجيش لكامل الجنوب الليبى واليوم يحرر المنطقة الغربية حتى منفذ رأس جدير وسط ترحاب من اهالى المدن هناك بوصول الجيش الوطنى بين اهله لتخليصهم من المرتزقة وغدا ستتحرر الزاوية وبعدها يدخل الجيش الوطنى الى ميدان الشهداء قبل شهر رمضان المبارك ان شاء الله اما انتم ايها الخوان فمصيركم معروف اما القبور او السجون

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