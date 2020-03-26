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قوة حماية أبو سليم تعلن الالتحاق بمحاور القتال لطرد مليشيات الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها قوة حماية أبو سليم التحاقها بمحاور القتال تلبية لنداء أهالي طرابلس بعد ما عانوه من سطو المليشيات التابعة لحكومة الوفاق وسيطرتها على مفاصل الدولة.

وقال عناصر القوة، في تسجيل مرئي، إنهم لن يتوانوا عن محاربة الإرهاب والإرهابيين والمرتزقة السوريين التابعين لتركيا، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للمليشيات المسلحة بالبقاء في طرابلس وسيطرتها على مقدرات الشعب الليبي.

وأكدوا أنهم متواجدون في مدينة طرابلس، ولن يرغمهم الإرهابيون على ترك مواقعهم وتحرير العاصمة.

واعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، باختراق الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على دعم جهود مكافحة وباء كورونا، حيث زعم أن “عاصفة السلام” التي انطلقت أمس هي رد اعتبار لضحايا عمليات من أسماهم “المليشيات الإرهابية المعتدية” ومن معها من مرتزقة إرهابيين، مضيفا: “سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا”.

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  • فاد مصدر موثوق بمركز طرابلس الطبي أن مخازن مركز طرابلس الطبي تمت سرقتها وأن هذه المخازن تحتوي على أجهزة ومعدات طبية تم تورديها بقيمة 5 مليون دينار ليبي ، وأن هذه المعدات عندما تم توريدها جاءت محملة بعدد 15 شاحنة نقل وهو ما يعطي إنطباعاً على أن السرقة منظمة وفقاً للمصدر.

    وأكد المصدر لصحيفة الوطن الليبية أن إدارة المركز لم تبلغ وزارة الصحة بالموضوع أو فتحت محضراً لدى جهاز الأمن الوقائي ، بل قامت إدارة المركز بالاتصال بالشركات المحلية لغرض توريد بعض المستلزمات ووضعها في المخازن مع العلم أن البضاعة المسروقة تحتاج لمدة 8 أشهر حتى يتم توريدها من جديد.

    كما أفاد المصدر انه قد قام بسرد هذه الوقائع بنفسه لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوقائي وفتح محضر باسمه لديهم ، وانه تحفظ على ذكر اسمه حتى لا يتعرض لأعمال انتقامية .

    من ناحية أخرى وفي خبر آخر يشهد مستشفى الحوادث ابوسليم لكارثة صحية من نوع آخر وهي تسرب إشعاعي خطير ، حيث تم تركيب جهاز التصوير المقطعي x – ray بدون حائط الرصاص العازل الذي يمنع تسرب الإشعاع خارج الغرفة ، واكتشف هذه الكارثة ممرض بالمستشفى حيث لاحظ أن التسرب الإشعاعي الصادر من غرفة الأشعة قوي جداً وعندما حاول استيضاح الأمر وجد أن الجهاز يشتغل بدون وجود الحائط الرصاصي العازل وهذا يؤثر جداً على كل من بالمستشفى والمناطق المجاورة له حيث تتسبب هذه الإشعاعات في الإصابة بمرض السرطان والعقم والتلوث في الدم .

    كما أشار نفس المصدر لصحيفة الوطن الليبية أن غرفة العمليات بالدور الرابع بالمستشفى بدون مياه وان المياه يتم نقلها لغرفة العمليات في جالونات ومن ثم يتم تعقيمها .

    وطالب المصدر بضرورة فتح تحقيق عاجل جدا في التسرب الإشعاعي بالمستشفي:

    • ضرورة وضع الشركات الموردة لهذا الجهاز في القائمة السوداء وضرورة معرفة الوكيل الذي ورده بدون الحائط الرصاصي العازل .

    • ضرورة التحقيق مع إدارة المستشفى التي ورّدت الجهاز قبل الثورة واللجنة التسييرية بعد الثورة والشركة الموردة وكذلك قسم الأشعة بالمستشفى .
    سرقات الأخوان العينية لمعدات جهاز الادارة للعيادات والصيدليات ـنقل بن عاشور وكركارش ـ وشهادات مزورة وبوابين شبهة إجرامية خريجي سجون عين زارة ـ

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